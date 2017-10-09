枋寮戰備跑道死亡車禍 老翁遭小貨車輾斃

2017-10-09 21:33

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮分局的戰備跑道與佳冬文化路線交會處，晚間驚傳死亡車禍，1名77歲的老翁騎車從佳冬鄉文化路由西往東騎行，卻被由北往南的小貨車撞上，老翁當場死亡，由於國慶連假南來北返皆車多，該小貨車和後方小客車疑似為閃躲撞上分隔島甚至翻車，現場一片狼籍，路過的目擊者更指稱疑似看到屍塊，場面令人不忍卒睹。

戰備跑道和文化路交會處雖然是T字路口，但因為戰備跑道為供飛機起降，該路口可說是屏東橫向幅度最大的路口，大小車禍頻傳，據路過民眾表示，當時見到小貨車已翻上分隔島，後方還有轎車也翻得四輪朝天，現場玻璃碎落滿地，而機車橫陳，疑似看到屍塊，嚇得趕快離去。

警方調查，77歲的賴姓男子在該T字路口由西往東騎行文化路，疑似被由北往南的小貨車直接輾過，當場失去生命跡象，初判賴翁並未有酒駕情形，至於小貨車及上的駕駛並無大礙，但因該路口為閃燈路口，加上後方小轎車也疑似壓到屍體，全部的詳細案情仍待調查。

據了解，國慶連假期間枋寮警分局警力已幾乎全部投入交通疏導，卻仍發生死亡車禍，難免有些受挫，不過該分局強調，該交通事故發生在台1線戰備跑道南下路段，不影響車多的北上路段通行，將儘速釐清事發原因，且因明天還有國慶煙火的夜歸潮須指揮，該警分局與交通隊將全體動員執行崗哨到晚上12點，盡力疏導交通。