勇敢為抵制性暴力出聲！黃靖茹獲亞洲女兒人權獎

2017-10-09 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕從高中就投身女權運動，畢業自景美女中、現在就讀大學的台灣女孩黃靖茹，因發起「為你的受傷而讀」活動，獲得第5屆「亞洲女兒人權獎」。

黃靖茹年幼時曾遭受熟人施加性暴力，她17歲時決定將當年痛苦的經歷訴說並分享，盼社會大眾能認真觀注此議題。「為你的受傷而讀」邀請遭受性暴力後倖存的人們匿名說出自己的心路歷程，進而面對、放下心傷。自舉辦一年多來，黃靖茹已收到超過上百封匿名信件。

此外，黃靖茹於景美女中發起服裝儀容革命，要求學校廢除白鞋白襪的著裝規定，打破舊體制無意義的束縛、也曾於台大禮堂外抗議台大學生利用仿色情片方式刊出的1張女性遭捆綁照片歧視；其對台灣女權的推展絕對功不可沒。

而菲律賓亞洲女孩大使阿爾瓦蕾茲（Flory Joy Baldisimo Alvarez）獲得了「亞洲女兒社群經營獎」。她居住的社區羅哈斯（ Roxas）飲用水骯髒，時常導致孩童生病，因此她投入了社區經營計劃，不但建設可洗手的地方、還利用幫浦抽取乾淨地下水，現在當地居民已成功獲得乾淨水源。

阿爾瓦蕾茲也盼能增進菲律賓的女權意識，並過社群媒體倡導「婦女賦權」；期望提高國際對女性權利之觀念。

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