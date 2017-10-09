出借身分證換免費出國 社會新鮮人背700萬債

2017-10-09 18:46

〔記者俞肇福／基隆報導〕身分證切勿任意借人，以免得不償失！

有名社會新鮮人民國101年在朋友藉口贊助出國旅遊與零用金的利誘下，將身分證借人，用來高價低報進口AUDI R8汽車一批，沒想到被海關查獲，補繳稅金與罰款700萬餘元。去年10月最高行政法院判決確定，今年4月下旬移送法務部行政執行署執行；依據去年修定通過的關稅法第9條，可據此執行15年查扣薪資。

該名年輕人才出社會不久，每月的薪資收入可能都要被扣薪3分之1。如果月薪3萬元，每月扣薪1萬元，1年才12萬元，扣薪15年是180萬元，15年還無法繳清罰款與稅金，

推算至少月入要超過12萬元，才有機會繳清；據了解，這名年輕人今年初知悉敗訴確定後，已經辭職。

基隆關重申，將身分證借予他人報運物品進口，輕者涉及虛報，須負擔行政罰鍰，重者如涉及進口管制物品未據實申報，更可能承擔刑事責任，民眾不可不慎，提醒如有心人士以利誘借用身分證，切莫輕信配合，勿因一時貪念而得不償失。

律師林富貴表示，坊間詐騙集團或是逃漏稅業者，為避免遭警方鎖定查緝，常向他人借用身分證明當人頭，人頭戶雖然未親自參與犯罪行為的實行，但是提供身分證，幫助他人實行犯罪，依刑法第30條為幫助犯，所以逃漏稅集團可能成立偽造文書罪；提供身分證的人一樣成立偽變造文書罪，不過他沒有親自實行犯罪，僅以提供身分證促成犯罪行為的實施，為刑法第30條偽造文書罪的幫助犯。

林富貴強調，行政執行署除了查扣薪資外，還會有禁止出境，嚴重者還會有管收；請民眾切勿將身分證借人使用，以免惹禍上身。