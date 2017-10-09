性無能夫每晚硬要 法官：婚姻暴力判准離婚

2017-10-09 18:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚35年的陳姓婦人，因第一胎生女兒，被婆婆趕出家門，事後先生林男又罹患憂鬱症與性功能障礙，每晚都逼她想盡辦法讓他滿足性慾，否則不讓她睡，再也無法承受的陳婦只得訴請離婚，新竹地院法官認為林男未能正視暴力行為對妻子造成的身心傷害，判准離婚。

71年結婚的陳女說，嫁給林男後，就過著像牛一般的日子，每天從早做到晚，頭胎生女兒遭婆婆嫌棄，被婆婆趕出去，婆婆還逼她離婚，要她返還生產費用、聘金及金飾，父親勸她回婆家後，她每天被婆婆冷言冷語對待。

74年陳女又被婆婆趕出去，在外面租房子，80年跟先生學做油漆，惡夢開始，當時請了40幾個油漆師傅，先生疑心病重，如果跟師傅多聊幾句，就懷疑她搞曖昧、叫師傅不用來上班，之後索性全部辭掉，找不到人，先生抱怨她是禍水，愛偷人才請不到師傅，工程都飛走了，她在工地哭得很慘，想從頂樓跳下死了算了，但想到三個兒女要照顧才打消念頭。

陳女指控先生非常暴力，婚後房事不依，就懷疑她偷人，還罵祖宗十八代，不堪入耳。17年前元旦前夕，先生火氣上來罵伊「X你娘XXX 」，她回嘴「你娘在樓下，要X快下樓」，先生就用吉他打爆她頭，血流如注。

幾天後先生要求行房，遭她拒絕，先生怒罵她白天出去偷男人、晚上才不給他等語，此後若拒絕行房，就惡言相向，辱罵「你媽臭XX、下賤、去外面偷男人」等語。

事後醫生診斷先生患了憂鬱症及性無能，先生每晚不讓她睡，直到讓他滿足才能睡，不管她用什麼方法，導致她被搞得痛苦不堪，每晚失眠。忍到去年，雙方在兒媳見證下簽離婚協議書，但先生卻拒辦離婚登記。

林男則說，妻子把他過去芝麻小事擴大成萬惡不赦、罪大惡極、見不得人，他認為那些都沒什麼大不了的，而他雖簽離婚協議書，卻是因當時壓力及憂鬱症之下被妻所逼。

法官調查，林男未能正視暴力行為對妻子造成身心傷害，且有淡化或合理化其暴力行為，且疑心病重，長期懷疑妻子搞外遇。

兒子作證說，簽字離婚時，爸爸說要錢，媽媽有答應，所以父親才簽字，因此林男辯稱遭逼離婚，並非實話，最後法官判准離婚。