被「伯樂」出賣！數百贗品流竄市面 朱銘獲判賠1.2億

調查官查獲的鑄銅工廠模具，以翻銅的方式複製出朱銘知名的關公雕像。（資料照，記者吳昇儒攝）

2017-10-09 18:10

〔記者黃捷／台北報導〕知名藝術家朱銘創作品價格不斐，「太極系列」藝術品拍賣價直逼億元，近年卻出現大批幾可亂真的低價仿冒品，檢調追查發現，竟然是朱銘的「伯樂」、前志嘉建設董事長葉榮嘉插手其中。

葉榮嘉曾大力贊助、收購朱銘作品

檢調查獲222件仿冒品，士林地院依偽造文書、著作權法，分別判涉案的葉榮嘉等8人有罪，民事部分，要賠償朱銘1億2090萬元，且須將判決結果登報；此案仍可上訴。

建商葉榮嘉是知名開發商，創辦上櫃公司志嘉建設，堪稱是朱銘的「伯樂」，在新竹開發知名建案也以「藝術園區」為主題，當朱銘第一件作品「太極」還是原創模型，不知道該怎麼開價，葉榮嘉就以敏銳眼光大力贊助，前後花了6、7千萬元收購朱銘作品，也是朱銘美術館的主力贊助者。

葉找藝品商合作仿製 還偽造朱銘落款

判決指出，葉榮嘉不僅是朱銘的好友，也長期贊助藝術創作，本身還收藏了朱銘的正版作品，2010至2013年間，卻將持有的「太極─起勢」、「太極─單鞭下勢」作品陸續交給藝品商施景文、鑄銅公司負責人童文意開模，再將模具送往中國，分別以60萬、180萬元價碼仿造「太極─起勢」2件、「太極─單鞭下勢」3件，仿製品又運回台灣，加工偽造朱銘落款。

施景文另於2009至2013年間找上朱銘的特約鑄銅廠負責人高健忠，得知工廠仍保有正版作品的模具，以小型數萬元、大型不到百萬的代價，陸續訂製各式各樣未經朱銘授權的作品，再以低價售入市面，部分則轉贈給葉榮嘉作為回報。

調查發現，葉榮嘉轉賣的朱銘作品都是真品，但偽造朱銘落款觸犯偽造私文書罪，且將部分仿冒品轉贈客戶，涉及散布，因此被認定觸法。

藝品商施景文判3年徒刑最重

法官認定仿冒品共222件，依偽造文書、著作權法判施景文3年徒刑最重；判葉榮嘉2年徒刑，緩刑5年；判童文意1年10月；判高健忠1年6月，緩刑4年；其餘涉案人則判6月至1年6月不等，均獲緩刑。

朱銘另提附代民事賠償，向葉、施、童求償8億4750萬並登報，但法官參考仿冒品成交價格，酌減為大型150萬、小型20萬，扣除審理期間葉已歸還11件真品及支付1000萬支票，葉、施、童3人共須賠償1億2090萬並登報。