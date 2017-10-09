關車窗夾傷警察手 悍女二度妨害公務僅判拘役50日

2017-10-09 17:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市52歲湯姓婦人開車逆向行駛，警察攔查時，她拒絕下車，還把車窗關閉，夾住中市警局四分局大墩派出所一名警察的左手，警察情急下，用警棍擊破車窗，將湯婦拉出車外，並依妨害公務法辦，湯婦辯稱沒有犯意，是自己個性敏感而不慎操作錯誤，台中地院一審依妨害公務罪輕判拘役50日，她卻上訴辯稱判刑太重，台中高分院認為她在2016年間，就因妨害公務案件被判處拘役20日，卻不思警惕而再犯，維持50日拘役確定。

判決書指出，湯婦今年2月6日開車行經中市南屯區大墩路、大墩十八街口時，違規逆向行駛被警方攔下，湯婦拒絕停車受檢，繼續行駛約100公尺，又被警察攔下，湯婦仍不下車，僅把車窗開了一道縫隙與警方對話，林姓警察把左手伸進車窗縫隙內，要求湯婦下車，湯婦竟升上車窗，把林員左手夾住成傷，林員擔心湯婦開車拖行而衍生更嚴重傷害，右手持警棍擊破車窗，與支援警力將湯婦拉出車外。

台中地院一審時，湯婦否認蓄意傷害，辯稱自己個性敏感，一時緊張錯按車窗上升按鍵，當時沒有聽清楚員警在車外的指示，不是故意關上車窗拒不受檢，更無傷害員警之意，台中地院不採信，依妨害公務罪判處拘役50日，可易科罰金。

但湯婦認為判刑太重而上訴二審，並宣稱自己已誠心悔悟，聲明重新判決，台中高分院認為，湯婦升起車窗夾住警察手指，是對執行職務的公務員施暴，警察大聲告訴湯婦，左手被夾住，要求湯婦立即開門下車，湯婦大聲尖叫，回答「我不要啦」，顯示湯婦上述辯詞是卸責之詞。

台中高分院還強調，湯婦在2016年間曾因妨害公務案判處拘役20日，湯婦不能因不滿警察取締，就可任意對警員施暴，對湯婦不宜輕縱，但考量到湯婦已與受傷警察和解，判處拘役50日並無不當，據此駁回湯婦上訴，全案確定。