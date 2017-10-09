專詐貧病弱勢艱苦人 騙徒「落井下石」判1年4月

2017-10-09 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣男子陳明華有多次詐騙紀錄，去年1月又假冒是慈濟功德會志工，向丈夫生病需錢的張姓女子謊稱，可以協助就醫照護，但需加入會員並繳交5000元「入會費」，他又向身心障礙的李姓男子謊稱，可協助向彰化縣芬園鄉公所申請每月1萬2000元補助，但須先交付5000元「運作費」，法院認為他年輕力壯，對於需要幫助的人，「非但未伸出援手，反而落井下石」，實不能輕縱，依詐欺罪重判徒刑1年4月確定。

判決書指出，陳明華於2013年間，曾多次觸犯詐欺罪被判刑，但刑期都不高，僅判處3月、4月不等徒刑，可易科罰金，不用入獄。不料，去年1月9日他遇到家境貧困且丈夫臥病的張姓女子，亟需社會救助，他不但沒有伸出援手，反而謊稱自己是慈濟功德會的志工，可以協助張女的丈夫就醫，但張女需加入慈濟功德會當會員，張女喜出望外，拿了5000元「會員費」給陳男。

同年月18日，陳男在一間寺廟前，遇到下肢障礙的李姓男子，陳男攀談時，謊稱認識彰化縣芬園鄉公所人員，可透過他申請每月1萬2000元補助，但要先拿3000元給他找公所的朋友「運作」，李男拿給他3000元，1個多小時後，陳男又折返寺廟，再度謊稱還要2000元「運作費」，李男又拿了2000元給陳男，總計5000元。

張女與李男發現陳男拿了錢卻沒有下文而提告，陳男也坦承詐騙，彰化地院一審依詐欺罪判處徒刑1年4月，陳男認為太重而上訴，並聲明他已經把錢償還2人，且他詐財的手段和平，並未使用暴力，希望從輕量刑，不過，台中高分院認為，陳男已有詐騙前科，且對弱勢需要幫助的人，不伸出援手相助，反而落井下石詐財，駁回上訴，維持1年4月徒刑，全案判決確定。