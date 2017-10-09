警消接力 協助8歲女童緊急就醫

2017-10-09 14:58

［記者王秀亭／台東報導］關山警分局池上分駐所副所長吳聲亮執行巡邏勤務執，才剛抵達便利超商，準備簽巡邏箱時，突然一名男子衝向前，大聲呼喊「警察先生，我女兒沒呼吸了！拜託你幫幫忙。」吳聲亮見情勢緊急，又想到國慶連假，台九線車潮多，立刻要女童及父母坐上警車護送就醫，最後往南開了一公里路，與池上消防分隊救護車在台九線上的池上國中前會合，女童坐上救護車就醫，還好女童是呼吸喘導致呼吸困難，醫師評估後平安離院。

來自彰化的陳姓一家三口，9日騎著單車在池上鄉街道漫遊，因有短暫陣雨，女童躲在家長的雨衣裡，造成呼吸困難，父母驚覺女兒不太對勁，焦急地撥119求救，在等候救護車時，恰巧池上分駐所副所長吳聲亮開著警車巡邏到便利超商前，由於急救須與時間賽跑，女童父母眼泛淚光地上前求助，顫抖地說「我女兒快沒呼吸了。」吳聲亮隨即請家長趕緊報女童上警車，開蜂鳴器護送。

女童母親在警車護送時，告知救護車已在前來的路上，過程中女童父親還為女兒施以心肺復甦術，警消以最快的速度，在池上國中前會合，消防人員接手後，一路護送女童南下到關山慈濟醫院，經醫師診療後已無大礙，而女童父母在女兒平安恢復健康後，直向吳聲亮及消防人員握手致謝。

關山警察分局表示，副所長吳聲亮充分發揮同為人父的「同理心」及熟悉道路環境的經驗，在最短時間與消防救護人員順利接駁，但提醒民眾巡邏車上並無裝載醫療器材，且員警並未受過救護專業訓練，緊急救護仍以救護車為妥。

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