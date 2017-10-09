「子彈」哥吸毒好茫 眼神呆滯忘退房遭警識破

2017-10-09 15:03

〔記者黃建華／高雄報導〕一名綽號「子彈」的葉姓男子，前天在旅館施用毒品，因退房時間到了叫門都沒反應。旅館人員擔心發生意外，報警處理，警方敲門叫醒還「茫茫然」的葉男，見他外貌蒼老有如5、60歲大叔，實際年紀才28歲，勸他不要再碰毒品了，以免毀了後半生。

前日上午7時許，新興分局中正所員警接獲轄內七賢一路上某旅館報案，稱旅館內「有民眾可能發生事情」，警組獲報後立即趕往現場查處。

旅館內員工表示，一名男子到旅館內借宿兩小時，退房時刻遲未出現，撥打電話亦無回應。

員警洪啟峯、池明隆便在員工陪同下，搭乘電梯上樓，在該男子休憩之套房外敲門，一名身材矮小的男子將門打開，表示「熟睡，忘了退房的時間」。

員警對這名貌像中年漢的男子進行身分查證後，發現竟是年僅28歲的高雄地檢署發布葉姓通緝犯，但洪員發現葉男眼神呆滯、精神恍惚，手臂上多處疑似遭針筒紮傷的結疤，研判他是毒蟲，果然於房內床頭櫃旁的木桌上，查獲1包一級毒品海洛因（毛重0.21公克）。

年僅28歲的葉嫌外貌看起來像大叔，他坦承吸食及持有毒品海洛因多年，身體都搞壞了。員警將他逮捕，但勸他要勇敢拒毒，才不會毀了後半生。

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