《怒海劫》出現過！毒蟲硬謅2級毒品恰特草是艾草

電影《怒海劫》中非洲海盜嚼食的就是恰特草。（圖為電影擷圖）

2017-10-09 15:04

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局7日晚間進行擴大臨檢，在中和區立德街某汽車旅館查獲罕見的2級毒品「恰特草」，又稱「東非罌粟」，這種毒品來自非洲，直接嚼食能讓人頭腦清醒，但藥力退卻後卻會使人邏輯混亂，這種毒品在電影《怒海劫》中也出現過，而持有恰特草的35歲楊姓男子與24歲葉姓女友還胡謅這些是「艾草」，遭警斥「中秋都過了還艾草！」

警方表示，為維護雙十連假治安，10月07日深夜規劃0至4時擴大臨檢，在立德街對汽旅房客進行清查時，認為獨自住宿的楊某有異，入房內搜查發現浴廁有怪味且反鎖，強制開門發現葉女躲在裡頭，同時在房內、汽車上查獲安非他命96.2公克、海洛因0.98公克、恰特草0.64公克。

警方調查，楊某與葉女均有毒品前科，楊、葉2人均不願承認房內、車上的毒品為他們所持有，偵訊時非常不配合，直說「我們是來汽旅恩愛的」，毒品等犯罪事實一概稱不知，還胡謅恰特草是「艾草」。訊後，警方將這對毒鴛鴦依毒品罪嫌移送法辦。

湯姆漢克斯主演的電影《怒海劫》中，來自東非索馬利亞的海盜，就有在片中直接嚼食恰特草的畫面，可以看出這種毒品在非洲其實並不罕見。

警方說，恰特草外型像茶葉，原產地在非洲衣索比亞，當地多以沖泡方式施用或直接嚼食，主要分布在非洲、阿拉伯半島等地區，又稱「東非罌粟」、「巧茶」、「卡特葉」等。恰特草含卡西酮，對人體會造成其邏輯混亂、妄想、心血管疾病等，嚴重危害健康，籲民眾萬勿以身試毒。

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