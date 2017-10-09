涉收賄前警官被控財產來路不明 彰縣議員作證判無罪

2017-10-09 14:28

〔記者黃建華／高雄報導〕鳳山警分局督察組前警務員陳志興被控在4年前，收賄包庇綽號「王傑」的李瑞祥賭博電玩集團案，前年11月遭高雄地院依貪汙治罪條例判刑21年，褫奪公權7年。未料，檢方後來另針對陳男戶頭400多萬元存款，追加起訴「財產來源不明罪」，但高雄地院合議庭最近審結，判陳志興無罪。可上訴。

陳志興被控來產來源不明罪，獲判無罪的關鍵原因，要感謝彰化縣議員楊竣程出庭證稱，400多萬元中，有300萬元是他以前向陳借款的還款。另還有兩間民間企業也證稱，曾分別透過陳的女友向他調頭寸、並陸續還錢，法官參酌幾名證人的借款、還款數額加總起來，與陳的存款相去不遠，據此認定陳的400多萬元並非來源不明財產，判他無罪。

其中，楊竣程證稱，13年前認識陳志興時，自己還是立法委員助理，陳則為當地派出所所長，因為公作內容要跑警察局，所以才認識陳志興；後來他在100年至101年間陸續

向陳借款，借款當時他已是彰化縣議員，迄101年10月間合計共借了300萬元之後，其為擔保陳的債權，還主動提出要以土地設定抵押權給陳志興；他是以匯款或交付現金方式還款，印象中曾拿過8、90萬元或7、80萬元現金還陳，剩下幾十萬元的時候，也是拿現金透過張姓助理等人匯款，但他們在哪個郵局匯款不一定；目前已清償完畢，他清償完畢想要聯絡被告塗銷抵押權設定時，因無法取得聯絡，才知道陳志興被收押，直到105 年10月間才聯絡到陳辦理塗銷。