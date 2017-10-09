當店員面不到30秒偷走衣服 網友：魔術師？

2017-10-09 13:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區一家服飾店前天遭竊，一名戴眼鏡及口罩的女子進入店內佯裝挑選衣物，竟當著店員面在不到30秒內偷走一件白色背心，店家將監視器影像上傳臉書社團「爆料公社」希望指認引起熱議，有網友說，老練細心大膽一定是老江湖，也有人說，手法快速俐落簡直是魔術師，肉搜揪出她。

這家服飾店位在大隆路上，業者透過友人表示，該名女子本月7日晚上6點多進入店內，由於是第一次來的客人，店員隨即上前招呼，但對方一副對流行趨勢很了解的樣子，示意店員不用介紹自行挑選即可，店員不疑有他回到櫃檯繼續向熟識的友人介紹衣服，沒想到前後不到4分鐘時間女子空手離開後，就驚覺少了1件價值近2000元的白色棉質背心。

店家說，由於附近的服飾店多，為了提醒同業注意不要再有人受害，才在昨天將店內的監視器影像上傳臉書社團「爆料公社」，同時擷取影像提供警方並希望有人可以幫忙指認。

從影像內容可以看到，戴眼鏡及口罩的女子進入店內即開始佯裝挑選衣物，先後拿出幾件襯衫及外套放回，接著靠在桿子上做掩護拿下一件白色背心後，以迅雷不及掩耳速度轉身順勢將背心塞入包包內，過程中還抬頭瞄了店內監視器一眼，整個行竊過程不到30秒，手法可說是老練細心大膽。

有網友看了影片後說，老江湖熟手無誤，好手好腳的真可惜，也有人說，所以身上的行頭都是這樣來的嗎？警方則說，已接獲店家報案展開偵辦，將過濾相關路口監視器揪出這名女竊賊。

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