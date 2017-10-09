檢查乳癌？ 「狼叔」性侵小6姪女重判7年

2017-10-09 13:02

〔記者黃建華／高雄報導〕如此亂倫「狼叔」，真是惡質！

高雄市一名男子3年前帶著敬稱他「叔叔」的同居女友之11歲姪女回澎湖老家玩，藉口要檢查小女生胸部有無硬塊，騙女童脫去上衣上下其手，進而舌舔女童胸部、下體，返回高雄後食髓知味，多次在住處猥褻女童，高雄地院一審將這名惡狼重判7年，可上訴。

判決指出，慘遭狼吻的的女童從小父母離異，與阿姨及阿姨的同居男友「阿文（化名）」同住高雄。

小女生平日都敬稱阿文為「叔叔」。3年前，阿文要返回澎湖老家整修房子，女友有事不能同行，當時念國小六年級的被害女童想同行前往澎湖玩，沒想到卻是一場惡夢。

2014年7月15日晚間，阿文以乳癌話題與女童攀談，佯稱要為女童檢查乳房，命女童脫去衣服，撫摸其胸部、下體，後又以性教育為由 ，要求女童脫去內、外褲及為其手淫，女童雖無意願，但不知如何拒絕，任由「叔叔」違背其意願對其猥褻得逞。之後從16日到22日，這位狼叔每晚都對利用與女童同寢時強制猥褻，撫摸女童胸部、親吻胸部及下體，並要求不得將此事說出，於澎湖期間共對女童強制猥褻8次。

返回高雄後，這名狼叔食髓知味，趁女友外出工作或在家中其他樓層時，強制猥褻小女生3次。嗣因受害女童不堪受侵害之壓力，於同年12月7日透過心理師向母親透露被害經過，報警查悉上情。

高雄地院審理時，阿文矢口否認有猥褻少女犯行，但不為法官採信，且女童受害之後拒絕再穿裙子，連看醫生都要求要看女醫生，法官認為女童遭到強制猥褻應屬可信，將涉案狼叔依強制猥褻14歲以下女童罪，判刑7年。可上訴。

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