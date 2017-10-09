新營公車肇事7傷 好心民眾CPR救了司機

公車撞鋼柱。（記者楊金城攝）

2017-10-09 12:44

〔記者楊金城／台南報導〕今天早上7點27分，大台南公車在新營區中山路逆向撞上兆豐證券新營公司門前鋼柱，造成7人受傷，李姓司機昏倒駕駛座，當場無呼吸心跳，幸有乘客和路人聯手將司機拖至車內走道，其中1人施予CPR，再交由消防員接手急救後送醫挽回一命，司機住進加護病房。

「還好有民眾做CPR救人！」台南市消防局第一大隊專責救護隊員楊智偉說，到場救護時，有位民眾不知是乘客或是路人正在為司機做CPR，神情雖有些緊張，但按壓姿勢、節奏正確，直到救護人員接手急救。

從路口監視器拍到公車撞擊影像，早上7點27分時，公車約在新營中山路、民族路口前約30公尺處就往左偏離車道，逆向直直往證券公司開去，通過路口時，有輛機車往旁移動神閃開，公車隨後撞上證券公司騎樓前的鋼柱。

南市119接獲報案後，新營專責救護隊、新營消防分隊在早上7點35分抵達現場，接手救護司機，送醫途中又反覆壓胸、電擊兩次，7點45分送達柳營奇美醫院，判定恢復心跳。

當時公車上除41歲李姓司機，車上有2男4女等6名乘客，最年長是85歲許姓阿嬤，還有17歲顏姓、18歲曾姓男學生、17歲李姓女學生等人，對於車禍如何發生，乘客大多不清楚，讀高二的李姓女學生搭公車要到新營讀書，回憶說：「當下被嚇傻了」。

李姓女學生擦撞臉部受傷，就醫無礙。（記者楊金城攝）