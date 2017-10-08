一夜告別4度纏綿 反反覆覆分手砲翻臉告性侵

2017-10-08 22:55

〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子婚前與吳姓女子交往，婚後夜會吳女要求分手，吳女當下很難過，黃男為安撫她，兩人說好最後一次上床道別，夜裡吳女醒來翻出黃男身分證一看，竟發現男方已婚，傷心欲絕，兩人又發生了性行為，這一夜反覆傷心、上床共發生4次性行為，後來黃妻怒告吳女妨害家庭，吳女才反咬，除了第一次上床外，剩下3次都是被強迫的，但法官認為不合理，駁回上訴。

黃男在103年10月底結婚，在同年11月初，黃男到吳女住處想要談分手，黃男疑似說出自己已婚，吳女相當難過，黃男為了安撫吳女，兩人最後一次纏綿，完事後倒在床上睡著。

吳女深夜清醒時，疑似不相信黃男的說詞，翻出黃男的證件查證，這時發現配偶欄的名字是另一名女子，讓她好傷心，黃男被吵醒後，又為了安撫吳女，兩人二度在床上雲雨，沒想到一整夜只要吳女醒來、哭泣，黃男就起身安慰，兩人一共發生4次性行為，並留下500萬元本票當作分手費。

事後黃妻輾轉得知丈夫與前女友打了4次分手砲，一狀告上法院，吳女因為妨害家庭被判4個月徒刑；但是吳女不滿上訴，自稱第一次是合議性交，但是之後的3次都是被黃男強迫的，辯護人也提出吳女當年8月剛動完墮胎手術，無力反抗黃男才會遭強制性交，要法官明辨。

不過法官認為，如果真的是動手術身體虛弱無力反抗，那第一次怎麼還有體力跟黃男性交？最後得知黃男娶妻後才突然覺得身體虛弱，這個不合常理，而且每次性交結束後，黃、吳兩人還睡覺休息，若真的遭到強迫，應該有時間報警、逃走求救，因此駁回吳女上訴。