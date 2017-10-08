鳳山男嬰不明原因家中暴斃 媽媽訊後無保請回

2017-10-08 22:08

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鳳山區20歲林姓女子今午報案，稱年僅1歲半的長子死亡，警方發現男嬰身形瘦弱且身體發黑，懷疑遭遺棄餓死，警方訊問依遺棄致死罪等罪嫌，移送檢方複訊，訊後無保請回林女。

據了解，林女接受檢察官訊問時供稱，6日凌晨0點曾餵長子喝奶，2小時後再回屋看他，感覺額頭有些發燒，檢方問她當時孩子的體溫多少度？林女表示因沒溫度計，又沒錢帶孩子到醫院看病，只好再到叧一房間照顧老三。

檢警初步研判男嬰死亡約2到3天，至少57左右小時沒有進食，雄檢傍晚相驗後，決定12日解剖複驗，以釐清死因。