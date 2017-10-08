鳳山男童離奇暴斃 生母偵訊後無保請回

〔即時新聞／綜合報導〕高雄鳳山今天（8日）驚傳1歲男嬰疑遭餓死，晚間地檢署偵訊後將男嬰母親無保請回。
高雄市鳳山區警方今天下午獲報，一名1歲半男嬰離奇死亡事件，未婚單親母親上午發現孩子全身發青暴斃房間內，初步鑑識小孩無明顯外傷。
綜合媒體報導，高雄地檢署指出，由於男嬰死因尚未確定，無法確認男嬰母親是否涉嫌遺棄致死，在複訊後將她無保請回，待男嬰死因確認後再決定是否二度傳喚男嬰母親到案。
稍早警方表示，男嬰全身發青，但並無骨瘦如柴等跡象，確切死亡原因仍待檢方進一步相驗。
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〔即時新聞／綜合報導〕高雄鳳山今天（8日）驚傳1歲男嬰疑遭餓死，晚間地檢署偵訊後將男嬰母親無保請回。
高雄市鳳山區警方今天下午獲報，一名1歲半男嬰離奇死亡事件，未婚單親母親上午發現孩子全身發青暴斃房間內，初步鑑識小孩無明顯外傷。
綜合媒體報導，高雄地檢署指出，由於男嬰死因尚未確定，無法確認男嬰母親是否涉嫌遺棄致死，在複訊後將她無保請回，待男嬰死因確認後再決定是否二度傳喚男嬰母親到案。
稍早警方表示，男嬰全身發青，但並無骨瘦如柴等跡象，確切死亡原因仍待檢方進一步相驗。