鳳山男童離奇暴斃檢警相驗 死者母低頭不語

2017-10-08 21:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市鳳山區一名1歲半男嬰今被發現全身發青離奇暴斃，檢警今下午相驗屍體，男嬰母親林女戴著口罩、低頭不語，檢方訊後依過失傷害及遺棄致死罪偵辦。

鳳山警方今下午接獲報案，鳳山區瑞興路某民宅發生1歲半男嬰離奇暴斃。警方調查

男嬰的母親20歲林女未婚生子，她說，7日凌晨1時許曾有聽到小孩叫聲但未查看，直至今上午9時突覺小孩沒聲音，開房進入，發覺小孩全身發青死亡，直到下午1時報案。

檢警今下午在高雄市立殯儀館相驗，林女、林女的姊姊及提供住處的友人都到場，林女的姊姊說，林女平時沒有工作，專職照顧2個小孩，其經濟來源全由家人援助。林女的友人也說，林女獨自照顧2個小孩，她不清楚小孩的狀況。

據了解，20歲林女未婚生育3個小孩，老大已由生父認養，並由生父及家人照顧，林女後來又認識同居人29歲許男，又生了2個小孩，包括不幸暴斃的1歲半男嬰及剛出生1個多月的男嬰。

社會局表示，林女獨自照顧一歲半男嬰，也申請每個月2500元照顧津貼，另剛出生1個多月小男嬰的照顧津貼，目前仍申請中。

據了解，林女原本跟著母親、姊姊等家人同住在前鎮區，9月底帶著2個孩子搬至友人鳳山區住處。社會局表示，2男嬰並無通報記錄，但經評估案家屬照顧資源薄弱，已緊急安置一個多月大男嬰，後續配合檢察官偵辦。