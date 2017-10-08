亂翻賓果牌被制止 中國客惱羞踹人反遭圍毆

2017-10-08 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國客來台觀光，在士林夜市疑因好奇伸手亂翻賓果攤販的牌，被店家制止後還惱羞飛踢店員，引來3名店員追打，最後鬧上警局，雙方互告傷害。

綜合媒體今天（8日）報導，一名中國客昨晚（7日）在士林夜市一處賓果遊戲攤，隨手亂翻麻將牌，店員見他沒有下注，表示「不玩不要亂翻」，中國客被制止後竟回頭飛踢店員，引來其他2名店員追打、圍毆，過程被一旁民眾錄下。

警方到場後將中國客和店員通通帶回派出所了解案情，最後雙方互告傷害，函送檢方偵辦。