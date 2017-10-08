新發貳號失聯 航港局：可能尚未沉沒

2017-10-08 19:34

〔記者陳宜加／台北報導〕高雄港籍雜貨輪「新發貳號」6日晚間失聯，交通部航港局副局長劉志鴻表示，新發貳號最後一次與台北港聯繫是6日晚間7時許，當時蔡姓船長表示，因遇大風浪，計畫中途返航，但之後就一直聯繫不上，也沒有依照原定時間返港。

根據船籍資料，新發貳號總噸位165.45、馬力447.6千瓦，長31.88公尺、寬6.6公尺，最大吃水2.35米。船上船員共計6人，分別為77歲船長蔡忠竹、輪機長王文芳，以及船員朱日辰、殷健忠、蔡慶亮與印尼籍的YANA MULYANA。

航港局北部航務中心主任張德義表示，新發貳號於6日下午3時40分出台北港航向馬祖，原預計晚間10時返港，最後一次接收時間是晚間6時31分，位置在台北港西北方16浬處，因均無報到消息且未能聯繫上，遂向海巡署報案。

他指出，船舶為藍色船身，截至目前尚未發現救生筏、油污等漂浮物，亦無任何船隻通報發現異狀。船東表示船上載有4個裝有白帶魚的冷凍貨櫃，因6日晚間7時許船上以手機通報冷凍櫃的發電機異常，為避免貨損將折返台北港。

劉志鴻表示，若船體沉沒，船上設備一碰到水、將傳送定位訊號，但目前尚未接收到，船隻可能尚未沉沒，海巡署將持續搜救。據了解，新發貳號剛購入不久、船齡尚年輕，相關船籍與適航證書也都符合規定，過去未曾發生重大狀況。

他也說，船出港時海象不差，傍晚才轉壞，一般而言，船隻是否出海由船長自行判斷，除非起大霧、颱風來襲前，港口進出有困難，港務公司才會宣布封港。