打火兄弟加班費被刁難？消防員：為了一顆老鼠屎

2017-10-08 19:59

〔記者王捷／台南報導〕有台南市消防員在臉書上抱怨，加班費1萬3500元是六都最少，最近消防局還規劃，要外勤消防員花時間自己填報加班費，審核又處處刁難，10月才拿到8月的加班費，一肚子怨氣。有消防員透露，會這樣審查嚴格，是因為今年有人浮報，一顆老鼠屎害了一鍋粥。消防局回應，嚴格審查就是避免浮報，8月份改變報請加班費的表格與流程，才會延發，上軌道後就會正常給付。

今年8月，爆發台南市消防局黃姓消防員涉嫌連續3年偽造文書領取不休假獎金，每年約3萬多元，市府要求調查才發現勤務表跟電子假表有出入，人事室介入調查確認此事，事發後，8月起消防局便針對補休假、加班費申請嚴加審核。

為了避免浮報加班費、休假，消防局開始嚴格審核，不過不了解內情的消防員到臉書抱怨，指稱台南市的超勤津貼1萬3500元是六都最少的，審核是最「機車」的，消防員抱怨，從8月份起必須填報新式超勤，多了一大欄的差勤狀況需要填報，審核一直退，讓好多人很不滿。

不過消防局強調，嚴格控管差勤表，原因是8月份爆發虛報不休假獎金事件。消防局勤務股長李彥廷說，事件爆發後，消防局上下都認為，消防員差勤申報出了問題，才研發了新式差勤表，增加「差勤狀況欄」，且實施新規定後，少數同仁突然爆出高時數的未休補假，管理單位必須調查清楚，時間才會延誤，相信一切上軌道後，就沒有延誤狀況。