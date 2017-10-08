台中大坑山區火燒車 賓士車付之一炬

消防人員趕往拉起水線灌救。（記者許國楨翻攝）

2017-10-08 18:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑山區今天下午驚傳火燒賓士車意外，烈焰中不時傳出陣陣爆炸聲，令人怵目驚心，消防局獲報趕往拉起水線灌救，火勢雖很快撲滅，但整部車已幾乎付之一炬，所幸連同駕駛等3人稍早發現車子突然冒煙趕緊停車離開，未造成傷亡，仍是餘悸猶存。

51歲許姓男子今天下午3時許開著賓士車搭載兩名男性友人，沿台中市北屯區東山路往新社區中興嶺方向行駛，車子行經大坑山區民興巷時，車子前方引擎部位突然冒煙，許男等3人見苗頭不對立即停車並離開車子逃生，此時大火很快竄出吞噬整輛車子，烈焰中還不時夾雜著陣陣爆炸聲，情況一度危急。

由於火燒車地點就在大坑山區，有路過民眾直擊唯恐衍生山林大火立即打119，同時在路上攔阻其他人車通過，以免受波及發生意外；消防局獲報通知東山及新社分隊，出動各式救災（護）車輛共計4輛，人員13人，由分隊長袁芷筠帶隊前往搶救，消防員以強力水柱灌救後，火勢在3時25分許撲滅，整部賓士幾已付之一炬，所幸無人傷亡。

許男向警方及消防人員說，可能是賓土車車齡高又開太久，因過熱導致機械故障引起火燒車，起火原因由火調人員進一步鑑識中。