感情債引糾紛 現男友砍到前任男友重傷住院

2017-10-08 17:27

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名龔姓男子不滿丁姓前女友琵琶別抱，與章姓男子同居，上個月28日以丁女積欠債務為由，糾眾前往章男家中。章男憂心被打，吆喝10多名友人助拳，反拿開山刀及棍棒攻擊，導致龔男遭砍成重傷。金山警分局出動快打部隊，逮捕涉案的犯嫌。警訊後，依殺人未遂罪，將章男移送法辦，今日公布案情並擴大追查涉案犯嫌。

警方調查，26歲龔姓男子本來與29歲的丁女交往，前幾個月，兩人因個性不合分手，沒想到沒多久，丁女就跟30歲章男開始交往還同居，引起龔男不滿。龔男的許姓友人知道之後，為他抱不平，認為兩人交往期間，龔男偶而都會拿個2、3千元的零用錢給丁女，怎麼會說變就變，便找來自己的哥哥及簡姓友人等，陪著前往章男家中理論，要他出來道歉。

上個月28日凌晨1時許，龔男抵達章男位於萬里的住處，敲門要他出來談；章男認為來者不善，趕緊找來10多名友人幫忙，見人馬到齊，拿出開山刀砍殺龔男及出頭的許男。

章男一夥人追著龔男猛砍，導致他身上有多處切割傷，倒在血泊中大量失血，許男則是頭部被劃傷，身上有多處被棍棒毆打的挫傷。金山警分局接獲報案後，立刻啟動快打，出動18名警力，到現場壓制，帶回涉案的章男等6人，並查扣行兇的開山刀及血衣，同時通知119協助將傷者送醫救治。

章男向警方承認有砍人，但辯稱是擔心被對方欺負才會動手，至於女友與前男友的糾紛，不是很清楚，只是龔男之前就曾多次找藉口到家中嗆聲。

救護人員初步檢視，受傷的龔男身上有多處切割傷，所幸未傷及要害，只是失血過多，需要住進加護病房救治；另一名受傷的許男則是頭部有刀傷及挫傷。