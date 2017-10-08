為爭千萬家產 暴走女一天5度驚動警、消

2017-10-08 17:32

〔記者余衡／新北報導〕李姓女子疑因財產分配問題，與家人長期失和，前天她與家人吵架後情緒失控，不但高分貝辱罵父母，還朝騎樓怒砸碗盤、家電，最後甚至將自己反鎖屋內跑上屋頂企圖跳樓，一天之內5度出動警察及消防員前往處理，鄰居聽聞搖頭直呼「浪費社會資源！」

據了解，李家父母名下有多筆土地房產，而現年45歲的李女已經多年沒有工作，經濟來源全都靠家裡供給，同時由長期在家的她照顧年邁雙親，近來老父、老母自知年事已高，盼提早進行財產分配，但李女不滿父母分給兄長較多，近來經常鬧糾紛。

鄰居透露，過去李家父母曾提議每月供給生活費，讓李女在外謀生自立，但她疑因擔心一旦離家，恐影響財產分配斷然拒絕，否則以李家資產上看千萬，省點用根本不愁吃穿，前天從白天到凌晨，多次看見警、消人員疲於奔命，李女簡直就是街坊的不定時炸彈。

警、消人員表示，當天共接獲同地點5度報案，基於民眾安全皆鳴笛趕往，李女凌晨時分站在頂樓牆邊號哭，驚動附近居民報案以為她要跳樓，趕抵現場時一度危急準備破門，所幸最後李女阿姨成功安撫帶離，但仍盼李女冷靜處理家務事，避免浪費社會資源。

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