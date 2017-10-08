i跟l分不清 科技公司錯看1字被詐2000萬元

歹徒會竄改電子郵件進行詐騙，刑事局提醒千萬要看清楚。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-08 15:28

〔記者姚岳宏／台北報導〕新竹科學園區一間科技公司，日前接到代工廠一封電子郵件，對方表示由於當地銀行要求金融安全，需定期更換銀行受款帳戶，科技公司不疑有他，當月貨款即依對方指示匯至新帳戶內，沒想到竟中了詐騙集團的道，損失新台幣2千餘萬元。

這間長期與中國代工廠合作的科技公司，原本都用對方「xxx@ximhan.net」信箱聯絡，沒想到歹徒疑似入侵該代工廠電腦，取得雙方聯繫資料，另創立名稱相似的「xxx@xlmhan.net」假帳號，以中文繕打並發送郵件給台灣的科技公司，並假稱中國當地銀行要求，需定期更換銀行受款帳戶，防止帳戶遭國外洗錢犯罪利用。

台灣的科技公司財會人員一時眼花，未注意電子郵件帳號「i」已變成「l」，依言匯款，直到1週後接到代工廠遲未收到款項的消息，才驚覺遭詐，一字之差竟損失近2千餘萬元。

刑事局統計，105年國內因竄改商務電子郵件遭詐有55件，財損金額超過新台幣6千萬元，今年1至6月份已發生26件、財損金額近4千萬，平均每件財損均超過百萬元。

警方說，依趨勢科技公司調查顯示，此類詐騙手法最常遭鎖定產業，即是相當倚賴電子郵件進行交易溝通的製造業、食品業及零售業，而另種詐騙方式則是竄改成與公司高階主管（如執行長、總經理等）類似的電子郵件帳號，如l及i、w及vv、m或rn，或在長串英文字母中增加或減少1個字母等方式使之混淆。

甚至還會模仿原本往來郵件語氣，發信給企業客戶或員工，要求改匯款至指定帳戶，最容易收到此類詐騙信件的身分則是這些企業的財務長。警方呼籲各企業廠商應保持警覺性，對於往來客戶或公司高階主管來信要求變更收款帳號、受款地或出貨地等，務必以電話、傳真等方式再次確認，避免商譽受損甚至引發商業糾紛。

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