2017-10-08 15:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］8年級詐騙集團橫行宜蘭，2個月得手6百萬元，宜蘭警方經跟監埋伏，查獲以26歲涂男為首的車手詐騙集團，詐騙車手最小僅18歲，警方表示，全案依刑法詐欺罪嫌移送法辦。

宜蘭市東港路今年5月2日發生一件詐欺面交案，詐欺集團以「假冒檢警」的方式，佯稱被害人證件遺失、遭人冒用盜辦門號，涉及刑案為由，需凍結及監管被害人帳戶，55歲謝姓女子信以為真，當面交付160萬元。

謝女事後察覺有異向警方報案，警方表示，接獲被害人報案後，立即由偵查隊組成詐欺專責小隊，並報請宜蘭地檢署指揮偵辦，事經4個月長期跟監埋伏，過濾可疑犯嫌，終於7月27日先行將詐欺車手21歲蔡男與18歲劉男緝捕到案，並在9月及10月初查獲取款車手22歲薛男、21歲邱男與收款幹部22歲李男，以及在中國接應的車手首腦26歲涂男。

警方指出，車手詐騙集團以涂男為首腦，夥同中國共犯，撥打電話向台灣不特定人詐騙，並透過蔡男、薛男及劉男、邱男等取款車手，將面交詐取金額交付給收款幹部李男，再面交給首腦涂男，車手集團層層分工，且互不認識。

「合計詐騙600萬元左右。」警方表示，犯嫌於警詢筆錄中，除坦承在東港路得手160萬外，5月5日在羅東地區得手25萬元、5月26日在新北市永和區得手35萬、5月31日在宜蘭縣三星鄉得手250萬、6月1日在壯圍鄉得手120萬。

警方指出，本案因犯嫌多在中部及南部地區，長期蒐證及跟監不易，偵辦期間協請刑事警察局第二大隊及彰化縣芳苑警察分局協助，才得以破獲此一詐欺車手集團，全案依刑法詐欺罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

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