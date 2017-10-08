又見恐怖情人！分手後凌晨扮「雨衣男」放火燒她家

2017-10-08 14:25

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市龍江路一處公寓4樓及5樓加蓋處，今天凌晨2點半發生火警，雖然消防人員在10分鐘內趕到現場撲滅火勢，也沒有人員受傷，但警方調閱監視器畫面追查，發現起火前曾有一名「雨衣男」進入，不久後就發生火警。周姓屋主說他沒有與人結怨，但周男女兒看過監視器後告訴警方，涉嫌縱火者是她謝姓前男友（38歲）。

警方根據謝男車牌追查，今天下午循線到謝桃園住處逮人，謝承認縱火，還說因不甘與周女分手且有財務糾紛，才縱火洩憤。警方最後將謝依公共危險罪嫌送辦。