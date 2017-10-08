憑30年前舊信封跨海尋親... 警方完成超級任務！

76歲泰國華僑夏先生只憑30多年前的舊信封到台灣跨海尋親，沒想到警方還真的幫他找到堂弟林先生。（記者陳昀翻攝）

2017-10-08 13:35

［記者陳昀／桃園報導］76歲泰國華僑夏先生，帶7名子姪到台灣跨海巡親，但唯一線索只有30多年前的舊信封，未料舊址已變成鐵路，他們今天早上到桃園警分局武陵派出所尋求協助，警方果真為他們找回親戚，雙方都高興又激動！

夏先生向值班員警賴冠泯表示，父親與伯父分居泰國、台灣，原本互有信件往來，但30多年前突然斷了聯絡，他這次帶領7名子姪來台，就是希望能探視未曾謀面的伯父，也讓雙方晚輩互相認識。

夏先生說，他手邊唯一線索只剩30幾年前的舊信封，他依著地址尋找卻發現已變成鐵路，在附近遍尋許久都找不到，因此尋求警方協助。

賴冠泯說，他過濾上百筆資料後，鎖定一筆和夏先生所描述較相符的資料，聯繫上一位林先生，林先生告訴警方，父親已經過世，但家族確實在泰國有親人，因為幾經辦家而斷了聯絡，得知有親戚來台尋親，連先生也立刻趕到派出所相認。

警方說，林先生剛趕到所內時，雙方互不相識，但當夏先生一拿出父親及伯父的老照片，林先生一眼就認出父親是照片中的人，確認夏先生確實就是堂哥，雙方既高興又激動，現場氣氛感人。