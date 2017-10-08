約女友海邊打野戰被拒 渣男竟硬來 判關4年2個月

2017-10-08 13:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名林姓男子去年帶著女友花花（化名）到水尾漁港時，想約她打野戰，被拒絕後，竟強壓她在岸邊的石頭上嘿咻。隔沒多久，林男竟又在車內性侵女友。花花氣憤之餘，不再與他聯繫，但卻在路上被林男遇到，遭他強拔機車鑰匙，奪走皮包。基隆地方法院，日前判處林男有期徒刑4年2個月。

檢警調查，去年7月28 日凌晨1時許，林男帶著花花到水尾漁港看海，沒想到突然「性」起，直接邀花花打野戰，但當場被拒絕。林男惱羞成怒，把女友壓在海邊的石頭上，強行脫去她的褲子，強制性交得逞。

同年9月某日晚間，兩人在魚路古道的停車場發生爭執，花花打開車門準備離開，卻被林男拉回車內，將她壓在汽車座椅上，強行脫褲性侵。

隔天晚上，身心受創的花花騎車停等紅綠燈時，慘遇林男，不願與他講話，準備離開，沒想到林男竟強行奪走她的皮包及機車鑰匙，雙方在馬路上對峙。熱心民眾見狀，趕緊通知警方到場，幫她解圍。

花花到派出所後，向警方表示要對林男提出妨害性自主及妨害自由等告訴，檢察官偵訊後，將林男起訴。

基隆地方法院審理後，認為林男不知尊重女友的性自主權，強迫性交造成她身心受創，而且還犯了兩次事後不知悔改，而且還強走女友鑰匙及皮包，雖然在審理期間，都承認犯行，但始終未向被害女子道歉，兩次觸犯妨害性自主罪部分，分別判處有期徒刑3年2月，應合併執行4年；另觸犯強制罪部分，判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。