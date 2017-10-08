脫掉30年老制服！7萬警察大軍明年換穿新服裝

網友認為新北市警犬隊的警察制服好看又實用。（取自野生警察制服裝備改革委員會臉書）

2017-10-08 13:23

〔記者羅添斌／台北報導〕現行警察制服使用已有30年之久，內政部在最新答覆立委質詢資料中指出，目前已完成新式警便服樣式，刻正辦理勞務採購招標作業中，期能遴選出優良廠商，儘速完成新式警便服開發作業。

中央與地方合籌9.5億元

在經費部分，內政部指出，已研提「精實警察制服方案」陳報行政院同意，本方案所需經費本撙節原則，為9億4,533萬9,000元，其中中央編列5億8,581萬元（含補助地方政府3億8,517萬8,000元），地方政府自籌3億5,952萬9,000元，相關經費已編列於107年經費中。

立委黃昭順關切警察裝備及士氣問題，並在日前向行政院提出書面質詢，根據內政部最新的答覆內容指出，現行警察人員服制式樣色系，自76年12月4日修正迄今已近30年，材質有不透氣及欠缺彈性張力等問題；夏季穿著過於酷熱，冬季稍嫌保暖不足，追緝嫌犯時活動性欠佳，亦不符執勤需求。

內政部說，為能設計出舒適、美觀、實用，貼近同仁執勤需要，且兼顧良好警察形象的新式警察制服，警政署成立「研修警察制服式樣及應佩帶標識專案小組」，邀請專家學者、各警察機關基層員警代表參與研議，分別召開會議研商，針對新式警便服式樣、材質及機能性充分討論，作成初步共識，據以研提「警察制服委託服裝設計、打樣與製作樣衣案」勞務採購需求書。

內政部表示，目前刻正辦理勞務採購招標作業中，期能遴選出優良廠商，儘速完成新式警便服開發作業。