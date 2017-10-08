宜蘭新北騙透透 16歲車手敗在一疊舊報紙

2017-10-08 12:40

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名16歲的丘姓少年被詐騙集團吸收為車手，在新北、宜蘭地區佯裝成假檢警向被害人索取贓款，三重區一名退休的江姓婦人9月底陸續被詐騙3次，損失約110萬新台幣，事後得知遭詐騙後才趕緊報警，日前中午，江婦再度接到詐騙電話，要求在戶政所附近交付3萬5千元美金，江婦與警方聯手，逮捕丘姓少年，依詐欺罪嫌移送後，丘少被裁定收容。

警方調查，丘姓少年曾因擔任車手遭逮，之後依舊擔任詐騙集團車手工作，每次可抽取2成傭金，也未與家人同住，自行在外租屋生活；9月底，江婦遭詐騙集團以假檢警手法連續詐騙3次，共詐得3萬多元美金，警方接獲江婦報案後才發現該詐騙集團話術狡猾，要求江婦向銀行行員佯稱朋友要借錢、還錢、出國等理由而分別提領現金，導致銀行未發現江婦遇詐，錯失阻止時機。

警方表示，本月5日中午，江婦再度接到假檢警的電話，趕緊與警方聯繫合作，以報紙佯裝成3萬5千元美金，由江婦前往面交，丘姓車手交付偽造的台北地檢署公證科收據時，埋伏員警一擁而上，當場將丘姓車手逮捕，意外發現丘姓車手才16歲，便在北台灣犯下數起詐欺案，將他帶回偵訊，並通知丘少家長到案。丘少面對警方偵訊時坦承犯案，訊後依詐欺罪嫌移送法辦，被裁定收容。

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