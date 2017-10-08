勒斃結縭54年愛妻 老翁生前購繩畫面曝光

2017-10-08 12:25

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣太保市春珠里發生雙屍案，74歲黃姓老翁與同齡的龔姓妻子，雙雙陳屍自家床上；警方調查，黃翁疑因不堪妻子久病壓力，昨早至附近超市購入童軍繩，今早先以繩子勒斃她後，再拿鐮刀劃傷自己左臂，終因失血過多死亡，警方在現場起出購買發票，也取得老翁赴超市購買繩子的監視器畫面，全案排除歹徒闖入兇殺可能性。

警方指出，黃翁與妻子、小兒子共同住在農田旁一棟透天厝；昨早7點40分，黃翁戴著斗笠，獨自騎車至距離住家3公里的超市，挑選2條、共40元童軍繩，隨後步出店門，店員未察覺任何異狀。

今早6點多，黃姓老翁的小兒子發現父母躺在床上，已無氣息，父親手臂還大量流血，嚇得趕緊報警；警方採證發現，2名死者衣著完整，且穿著鞋子，初步認為阿嬤脖子的勒痕，是被丈夫以繩子勒住而致死，黃翁見妻死亡後，為妻穿上鞋，並把屍體移到床上，他本要勒斃自己卻無法完成，於是拿鐮刀割自己左上臂，躺在妻子旁，失血過多而死。

黃姓老翁家人說，黃翁與妻子、小兒子住在太保市春珠里茄苳腳，黃翁曾因腦疾開刀，術後頭部常疼痛，同年紀的髮妻則因脊椎開刀，不良於行，術後須靠助行器與輪椅代步，生活大小事由黃翁照料，從沒聽過黃翁喊辛苦，他們最近也沒透露輕生念頭。

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