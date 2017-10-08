丈夫登山迷路命亡 妻謝警：幫夫找到回家的路

搜救人員登山協尋王男的蹤跡（記者吳昇儒翻攝）

2017-10-08 11:40

〔記者吳昇儒／新北報導〕50多歲的王姓男子暑假期間前往新北市貢寮山區爬山，卻不幸受困在桃源谷中。宜蘭及新北市消防分隊，兵分多路上山尋人，5天後找到迷路身亡的王男。消防隊員合力將遺體搬運下山。王妻感謝消防隊員幫丈夫找到回家的路，近日帶著20萬元紅包，到貢寮消防分隊感謝。分隊主管葉明政表示是職責所在，則婉拒王妻好意。

貢寮消防分隊指出，案發當時接到王男的求援電話，第一天判斷他在靠近宜蘭的山區，宜蘭消防局立刻派員前往搜救；分隊則是隔天也接到派遣令，派員從桃源谷靠近新北市的登山口，進入山區救人。

汪小隊長表示，從家屬口中得知，王男非常熱愛爬山，6月的時候，才在雙溪爬完附近的山群，還將照片po在臉書上；暑假期間轉戰貢寮山區，可能因為天候及路況不熟，受困桃源谷中；山區內手機訊號非常差，難以定位，推敲王男可能走的路徑，及推測他的腳程，終於在第5天，搜救人員找到王男，但是已經成了一具冰冷遺體。

王妻感謝消防隊員5日來在山上的辛勞，特別帶著20萬元的紅包到分隊感謝，但主管葉明政則表示，搜救本來就是消防隊員的職責，感謝她的好意，合影留念之後，就將紅包退回。