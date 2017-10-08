體力工網購零件露餡 愛槍成痴？警搜長短5槍送辦

方男住處雖然非常凌亂，卻隨處可見任意擺放的空氣槍及各式零件。（記者許國楨翻攝）

2017-10-08 11:36

〔記者許國楨／台中報導〕屏東縣方姓男子愛槍成痴，從年輕就開始收藏各式空氣槍，到後來連改造手槍都買來把玩，最近因頻頻在網路蒐購槍械零件被台中市警方盯上循線上門查緝，共查扣改造手槍3枝、空氣長槍、仿製霰彈槍各1枝及子彈，訊後全案依槍砲罪嫌送辦。

警方調查，51歲方男自年輕時就對槍械有極大興趣，從一開始自各種不同管道購買各式不同類型的合法空氣槍，到後來於網路或跳蚤市場上收購來歷不明的仿製、改造手槍，各式槍械零件及不同類型的子彈或彈殼，而後甚至學習槍械動力知識，動手更換槍枝槍管、彈簧等物以加大槍枝發射動能。

台中市刑大偵三隊則是近來網路巡邏時，發現有買家在相關槍枝網站蒐購槍械零件，警方直覺有異追查鎖定住屏東的方男前天南下上門查緝時，見方男住處雖然非常凌亂，卻隨處可見任意擺放的空氣槍及各式零件，且方男擁有30多年玩槍經驗，對於員警提出疑問均能迅速且正確的回答，可見其豐富的槍械知識。

警方當場共計查扣改造手槍3枝、空氣長槍、仿製霰彈槍各1枝及制式子彈7顆、改造子彈15顆、霰彈槍彈殼8顆；打零工為生的方男供稱，這些改造手槍及子彈均是十多年前於跳蚤市場購買，而空氣槍及仿製霰彈槍則是最近1、2年在網路上購買，僅僅做為收藏之用，並未改造槍枝。

方男說，單純因喜愛槍枝而收藏，從未有持槍犯案的想法，惟方男子持有大量威力強大槍枝，已對社會造成相當的潛在危害性，訊後仍將全案依槍砲罪嫌送辦。

警方當場拿起空氣槍測試，明顯具殺傷力。（記者許國楨翻攝）