盜刷卡遭通緝 酒店女公關扮男妝仍被逮

鄧女盜刷信用卡買手機送朋友被通緝，女性打扮和男性打扮差很大，判若兩人，請警方也難辨。（記者黃良傑翻攝）

2017-10-08 10:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕酒店女公關鄧姓女子盜刷信用卡買手機送人，被判刑7個月未到案遭通緝，為躲避警方查緝，鄧女平日男性打扮，若不是新興警方發現她和載她的女騎士都未戴安全帽，可能也難察覺她是女兒身。

前金分駐所今表示，警員陳漢源、林峻葦巡邏行經中華三路及七賢二路路口時，見兩名雙載機車騎士、後座未戴安全帽，上前盤查告發，當警方製單舉發的過程中，見兩人短髮搭配潮踢短褲的裝扮，令人分不清男女，員警瞄到2人鮮紅色指甲油，懷疑2女不單純。

後座的鄧女（26歲）假裝撥打手機給女朋友，想躲避警方盤查，趁警方不注意時，竟開溜跑給警察追，一路見小巷子就鑽，甚至還想躲到教會裡面，眼見已無後路可退，正打算爬上樹上時，警方早一步將她逮住，查對身分才知是名通緝女。

女子供稱為了買手機送人又沒錢，盜刷了別人的信用卡，事後經法院判處七個月徒刑得易科罰金，因繳不出罰金，上週遭台南地檢署發布通緝，她目前擔任酒店女公關，晚上就畫上濃妝並戴起假髮，還在派出所秀出長髮美艷的自拍照，頗具姿色，跟眼前男性打扮差很大，判若兩人。

鄧女被帶回派出所偵訊，依偽造文書通緝案將鄧女解送歸案，還多吃了1張罰單。