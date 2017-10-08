法務部人事地震！執行署、廉政署、法制司3長互調

行政執行署長朱家崎將接掌廉政署。（資料照）

2017-10-08 10:19

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部行政執行署、廉政署和法制司等3位首長將互調！部長邱太三上週五（6日）核定：行政執行署長朱家崎接掌廉政署、法制司長呂文忠接任行政執行署長、廉政署長賴哲雄出任法制司長，朱家崎等3人預定2週內交接職務並報到。

朱家崎和呂文忠都是司法官訓練所24期結業，賴哲雄則為25期結業，朱家崎是警官出身、苦讀考上司法官，曾任法務部檢察司長、綜規司長，歷任澎湖、花蓮、新竹等地檢署檢察長，曾積極掃蕩天道盟太陽會等黑幫，策畫逮捕太陽會精神領袖吳桐潭等要犯。

呂文忠曾任宜蘭地檢署檢察長，擔任法制司長期間公布台灣首部的「人權報告書」，配合總統府推動人權政策並檢視修改國人相關人權法案，還針對「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」即「兩公約」的「內國法化」，邀請國際人權專家來台演講座談。

賴哲雄曾任連江、台東、苗栗等地檢署檢察長及司法院政風處處長，擔任廉政署長期間，協助偵辦遠雄案，並推展行政機關廉政業務，在他任內，廉政署從行天宮捷運站的租賃辦公廳舍搬遷到總統府後門的博愛大樓，廉政署「終於有了自己的家」。