夾不到不罷手！ 爸媽帶兒出奧步夾娃娃法辦

劉姓男子當著妻子與兒子的面，以折彎的衣架行竊夾娃娃機。（記者姚岳宏翻攝）

2017-10-08 10:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市吳興街一間店家置放的夾娃娃機，近來屢遭人破壞，機器裡的玩偶及手錶等都被偷走，警方深入追查，發現竟是一對父母領著兒子行竊，本月循線逮人，警詢時這對父母卻說，因為兒子很想要這些玩偶，但苦夾多時卻夾不到，才想用衣架勾出玩偶，事後也對自己「錯誤身教」大感懊悔。

上月中旬，警方獲報吳興街一間店家所有的娃娃機屢遭破壞，裡面的玩偶還被偷走，郭姓店家調閱監視器畫面，發現疑有一家三口，利用折彎的曬衣架，從下方伸入夾娃娃機行竊，店家不甘損失，帶著監視器畫面向警方報案。

警方調查，當時48歲劉姓父親一家三口，前往店家消費，一開始雖有投硬幣夾玩偶，但未能如願夾出時，劉姓父親竟當著妻子及兒子的面，利用折彎的曬衣架，伸入數部娃娃機內，強行將物品勾取出，共計取得玩偶2隻、手機套環、手錶等贓證物。

警詢時，劉嫌夫妻一開始辯稱是商品卡在洞口，他們才想出用曬衣架取出，兒子則稱「只是幫爸爸」，然店家提示監視器蒐證完備，劉男這才承認犯行，並對自己貪小便宜，做出最壞的示範感到懊悔不已；警詢後依毀損、竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。