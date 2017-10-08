女政風遭同僚鹹豬手 男：我每個人都會碰啊

2017-10-08 06:28

〔即時新聞／綜合報導〕法務部廉政署新進政風人員T女向媒體投訴，指稱受訓時遭同一組男學員撫摸手臂、背部性騷擾，更死纏爛打示愛，T女明白拒絕後仍無法阻止其行逕，向幹部反映後，竟遭冷處理，勸說接受道歉了事。署方坦承，研習中心處理確有不妥，政風處已介入調查。

《蘋果日報》T女指稱，今年6月至9月間參加廉政署舉辦的「政風人員專業訓練」，同組26歲陳姓男學員，藉由桌球比賽、實地訓練時，假藉拍照、聊天等機會，多次撫摸她的肩膀，連搭捷運也在車廂內偷拍她，直到上傳群組，她才發現被偷拍。

T女表示，多次請陳男停止肢體撫摸、偷拍等行為，但陳男不僅裝做若無其事，還稱「我每個人都會碰啊！」，並對她表明追求態度。T小姐說，「幹部在開訓當天就聲明，受訓期間禁止發展男女關係，何況我根本不喜歡他」。

報導指出，T女向輔導員反映遭陳男騷擾，拒絕接受道歉、盼記過處分。但幹部卻稱記過處分「於法無據」，或勸說接受道歉、平息此事，或向上呈報「視察室」予以處分，但雙方都會被註記，「恐影響日後升遷」。

《蘋果》報導，陳男尚未聯繫上，不知其回應。不過，廉政署官員表示，研習中心方面處理過程確實不夠妥適。署方已要求雙方所屬單位政風處介入了解，並由視察室女主任關心T小姐，以查證事實。