10/7 大福彩、大福獎及今彩539頭獎 均摃龜！

2017-10-07 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月7日）開獎的第106000080期大福彩頭獎、大福獎均摃龜；第106000240期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000080期大福彩中獎號碼為：「03、19、22、23、27、31、37，特別號：35」，頭獎摃龜；貳獎共3注獲得，每注可得25萬元；參獎共51注獲得，每注可得4000元；肆獎共1154注獲得，每注可得400元；普獎共9151注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎4注獲得，每注可得10萬元。

第106000240期今彩539中獎號碼為「05、20、26、29、34」，頭獎摃龜；貳獎共234注獲得，每注可得2萬元；參獎共8095注獲得，每注可得300元；肆獎共8萬1669注獲得，每注可獲得50元。

第106000240期39樂合彩中獎號碼為「05、20、26、29、34」，四合摃龜；三合共238注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9971注中獎，每注可得1125元。

第106000240期3星彩中獎號碼為「517」，正彩共51注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000240期4星彩中獎號碼為「3335」，正彩共7注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」