強化自我防衛能力 北警社區治安會議獲迴響

2017-10-07 22:05

［記者陳恩惠／台北報導］台北市大同警分局為了強化社區治安的營造力、多方面傾聽民眾對治安建言、適切回應民眾需求，推展治安、交通與服務理念，特地在警分局的8樓大禮堂舉辦「106年下半年社區治安會議」，藉由社區治安會議之際向民眾加強、防範並宣導各項預防犯罪，強化自我防衛能力，建立民眾預防各項犯罪的正確觀念，落實社區警政的概念，吸引許多地方民眾參與，現場民眾座無虛席，會後發送獨特的「青花瓷碗匙組」贈品同樣獲得里民良好迴響。

這次的會議不僅邀請轄區內各級民意代表、鄰里長、民防、義警、守望相助隊、金融機構及各級學校代表，會議中的「婦幼安全宣導」，特地介紹北市教育局已經全面發放全市國小低年級學童的「學生防身警報器」，讓民眾獲悉警報器發出的聲響，以便適時主動協助，避免幼童遭受危害。

另外，偵查隊吳坤財隊長針對「新世代反毒政策」實施專題報告，提醒並教導與會民眾加強新興毒品的辨識，提升反毒技巧，同時呼籲在場的學校代表、民眾和警方共同合作，一起消除轄區內對治安的干擾源，協助警方強化緝毒作為。

大同分局表示，「社區治安會議」仍是傾聽民眾建言、立即回應民眾需求，提供令民眾最滿意、最貼心服務，希望藉此活動，拉近里民與警察彼此間的距離，大家共同找出治安死角與問題，了解民眾需求，也能針對民眾提出問題立刻辦理，必要時也會向相關機關進行反映，希望警民協力創造美好的社區治安環境。