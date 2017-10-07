秋節前後台南3件死亡車禍 警提醒：別讓佳節變忌日！

2017-10-07 18:17

〔記者王俊忠／台南報導〕國慶連假到來，返鄉出遊車潮出籠，不過，今年中秋節前後，台南地區發生3件死亡車禍，2名腳踏車騎士與1名機車騎士身亡，兩件發生在夜間，其中兩死者是年長者。交警大隊特別提醒民眾，單車後座應裝警示燈；夜間行車應穿顏色鮮明的衣褲，讓其他駕駛人能一眼看到你，不要再讓佳節變忌日！

中秋節前夕的下午，高姓孝子一如往常到安南區外公家魚塭工作後，獨自騎腳踏車回家，行經台江大道與北汕尾三路口，遭紅燈右轉的曳引車撞上，傷重不治。秋節午時，吳姓老婦騎腳踏車拜訪親戚，行經中西區公園路近成功路口時，遭變換車道的遊覽車右側車身擦撞倒地，送醫後仍回天乏術。6日凌晨，朱姓長輩騎機車沿官田區產業道路左轉南118線路口，遭小客車撞及致死。

交警大隊分析，這3件車禍中，有2件發生於夜晚、1件在日間，造成2名腳踏車騎士及1名機車騎士死亡；其中腳踏車與大型車事故2件、年長者事故2件。主要肇事原因分別為「違反號誌管制」、「未保持行車安全間隔」及「支道車未讓幹道車先行」。

交警大隊為了確保年長者與腳踏車族群用路安全，除了加強執法，並購置「LED手環帶」4500組及「腳踏車後座警示燈」2000組，持續在交安宣導或勤務過程，配發給銀髮族與腳踏車族安裝，以有效提升人車辨視度。

警方也提醒機慢車駕駛人，夜間行車儘量穿顏色鮮明的衣褲、慢車加裝前後燈具，行車時務必隨時遠離大型車，勿行駛（停止）在大車視野死角及轉向內輪差範圍內，酒後不開車，注意車前狀況，請勿疲勞駕駛，確保行車平安。