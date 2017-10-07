防盜領事件重演 資安專家：系統分離、內網清理

2017-10-07 17:57

〔記者吳柏緯／台北報導〕遠東國際商銀的國際匯款系統平台SWIFT遭駭客入侵並盜領，資安專家認為，SWIFT平台的防護雖然很強，但是應該要與銀行內部的其他系統主機明確區隔，避免病毒透過內部擴散的方式竊取憑證後，直接攻擊SWIFT。

去年孟加拉也曾發生相同的盜領事件，顯示出這類金融業的攻擊事件已是全球性的問題。趨勢科技技術顧問簡勝財指出，駭客可能透過攻擊型郵件等方式，攻擊系統的脆弱點並植入病毒，在企業的內網建立立足點，接著透過內部擴散的方式駭入相關的系統主機，以達到竊取資料的目的。他表示，除了應強化系統本身的資安防護外，也要建立多層次防護機制。

簡勝財說明，除了加強外部的資安防護，杜絕駭客建立立足點的可能性以外，內部的各主機系統也應該加強防護，特別是與機敏資料有關的系統，應更加謹慎。此外，他也建議，管理交易等重要事務的系統主機，應該與一般的內部網路系統分開。在每一個階段都有明確的阻斷機制，才能避免駭客建立立足點後就如入無人之境。

資策會資安科技研究所組長毛敬豪認為，若金融業要將資安風險降低，須從管理與技術兩個層面著手。以管理層面而言，高風險、高機敏的主機或系統應該定期盤點，確認內部資料的情況；另一方面，針對可能使用到的各項系統都須確實稽核、統整。

以ATM為例，毛敬豪表示目前ATM除了可以存提款，也結合不少的行銷活動，不過這些行銷活動的系統與交易系統不同，管理的單位也可能不同，因此若沒有確實整合，可能發生即便針對交易系統建置了完整的資安防護，但病毒也可能從行銷的網路進行攻擊。

毛敬豪進一步表示，目前許多病毒可能都已透過偽裝的方式潛入各式主機的端點，只是尚未發作或是竊取的標的並非帳戶內的金錢而是個人資料。他建議金融業者應主動找專業的資安團隊進行內網的清理，找出潛在風險並立刻補強，才能避免類似的情形再度發生。