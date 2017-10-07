看手機被疑偷拍夫妻吵架 竟衍生全武行

2017-10-07 16:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳姓夫妻在新北市新莊區經營豬肉攤，與對面王家兄弟的豬肉攤，因生意糾紛素有嫌隙，去年1月，陳男喝醉與老婆在攤位大吵，陳男懷疑王兄在對攤拿手機偷拍夫妻爭吵畫面，衝到對攤拍掉王兄手機及豬肉，王弟得知後不滿找來郭姓友人等人，與陳姓夫妻談判，最後打成一團，陳姓夫妻又撂人去砸王家攤位，雙方互告，新北地檢署依傷害、毀損等罪起訴陳姓夫妻、王弟、郭男。

去年1月2日傍晚5時許，酒醉的陳男與妻子在攤位上吵起來，發現對攤王兄的手機朝著自家攤位，懷疑王兄偷拍夫妻爭吵畫面，怒而衝到王家攤位，拍掉王兄手機，攤位上的豬肉因此不慎被拍落到地面，引發王兄不滿，追問陳妻要如何處理？未料夫妻不予理會。

王兄打電話向弟弟訴苦，5分鐘後，王弟就帶著郭男等4名友人到攤位質問陳男，「豬肉掉到地上你們要怎麼處理？」雙方爆發口角衝突，最後演變成全武行，陳姓夫婦不滿被毆，晚間8時許也找了2名友人，持鋁棒砸爛王家的豬肉攤復仇，還闖進豬肉攤店內砸壞冷凍設備，雙方提告對簿公堂。

陳姓夫妻表示，他們沒動手打人，都是被王弟打，否認撂人砸攤；王兄說，當時他「在看臉書」，卻被誤會成偷拍，強調只是請弟弟前來幫忙處理糾紛，沒有唆使弟弟打人；王弟坦承打人、郭男則稱是自衛回擊。

檢方依據現場監視器畫面與驗傷單，認定雙方互毆，及陳姓夫妻唆使友人砸攤，依傷害罪起訴王弟、郭男；依傷害、侵入住居、毀損等罪嫌起訴陳姓夫妻。