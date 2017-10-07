太相信導航困山區卡邊坡！ 警靠LINE、熟悉地形救出女駕駛

2017-10-07 15:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕真的不要太相信導航！1位24歲的吳姓女子，獨自到新社山區遊玩，卻迷路困在頭汴山區，車子還打滑卡在邊坡，但因通訊不佳，警方遲遲無法找到吳女，靠著用LINE與消防局、吳女三方通話，與頭汴派出所巡佐林信華對山區地形很瞭解，3個小時後順利找到吳女。

家住北屯的吳姓女子日前利用休假，一人開著車前往新社知名景點遊玩散心，但她只依靠車內導航系統尋路，因此迷路，未從北屯方向下山，卻往太平山區走，因此受困頭汴山區。

吳姓女子陷於山區後，非常緊張，在當天下午4時左右，向太平警分局頭汴派出所報案，所長洪志仁、巡佐林信華、警員黃建明先安撫吳女情緒，便由巡佐林信華、警員黃建明前往救援。

因吳女在深山內收訊斷斷續續，只能透過消防局的衛星電話聯繫，吳女表示，所在山區產業道路連電線杆都找不到，前不著村、後不著落，訊息非常薄弱。

而林信華在頭汴山區服務近10年，對當地地形很熟稔，但因吳女提供的訊息太少，林信華等人找了1個多小時，都還未發現到吳女的蹤跡，其時天已將暗，眾人都很擔心。

林信華決定用LINE三方通話，直接跟吳女對話，而吳女想到附近一邊有種植龍眼，另一邊有種植一大片枇杷，還有一個小涼亭。

由於龍眼種植點不能太高，因此憑著這點線索，林信華研研吳女判應該在深山果物產地種植龍眼及荔枝的交界處，在深山內某條產業道路。

警方及協勤民力便往該產業道路搜尋，還透過警報器發放，一開始響時，吳女說沒有聽到，警方便持續往上走，吳女總算聽到，林信華請吳女先走到有柏油路之處，眾人馬上就發現，原來吳女是困在林務局第二林班地某處，當時已是晚上7時多。

眾人先安撫吳女，並將受困車輛拖出邊坡，林信華便開吳女的車回派出所，並趕緊拿泡麵給吳女止餓。

吳女表示，因公司排休放假，自己一人開車到新社遊玩散心，憑藉著導航系統欲返住家，結果竟迷途在山區，感謝警方摸黑救援及協助。

太平警方表示，這幾年來常有因導航出包，導致車主受困山區的案例，建議民眾以後到山區，可先行上網初步搜尋重要道路，或是現地詢問路人比較保險，如受困山區切勿緊張，搜尋附近明顯地標或景物，以利警方搜尋救助。