72小時周旋打詐 警幫半退休男守住200萬老本

2017-10-07 15:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕半退休的陳姓男子中秋節前接獲詐騙電話，詐騙集團假冒檢察官，稱陳男涉及擄車勒贖、非法洗錢案，要陳男到超商收取傳真刑事傳票，陳男越想越不對報警，警方告知是詐騙伎倆，陳男與警聯手揪出詐騙車手，當等待交付200萬存款時，員警一擁而上，緝獲2名黃姓、林姓車手，警方今天再掌握上線，並擴大追查幕後集團。

警方調查，20歲的黃姓及23歲的林姓男子，都有毒品前科，因為染上毒癮，上網應徵詐騙車手，3日上午，詐騙集團先佯裝中華電信客服，打給陳姓男子催繳電話費1萬3000元，接著又有警政署警官及金融犯罪調查科長紛紛找上老翁，恐嚇他沒出庭會被抓去關，還說檢察官未必有空見他，陳男心急如焚。

隔天詐騙集團再找上陳男，還假好心說，中秋節讓他好好過節，不會打擾，5日上午，集團再度來電誆稱檢察官已有空，要陳男前往銀行提領現金交付監管，才能免除牢獄之災，詐騙集團要老翁把錢拿到板橋某公園交付，還強調案子有調查局人員協辦，只要把現金交給前來的調查員，就會沒事。

陳男接到電話後，越想越不對，暗中報警，警方告知他如何應變，也派員埋伏保護，6日傍晚，詐騙集團跟老翁約在南雅西路巷弄內，員警等候黃姓車手一出現，立刻上前逮人，一併逮獲接的林男。

兩人到案後互推責任，黃姓車手說，雙方是玩網路遊戲認識的，是林某約他一起去收錢，他只要求一雙球鞋當報酬，林某則推說，都是黃跟詐騙集團聯繫，他並不清楚，警方將兩人依詐欺罪送辦。

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