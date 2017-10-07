裝助聽器後耳內「吱吱叫」 婦人引發恐慌症

2017-10-07 15:41

〔記者許國楨／台中報導〕朱姓婦人因耳朵重聽到醫療器材公司訂製助聽器，未料戴上由選配師為她灌製的助聽器模型後耳內一直「吱吱叫」，重製後耳朵仍漲痛導致神經失調引起恐慌症，到醫院檢查才發現竟是模型材料留在耳內請求賠償，法官最後判這家醫療器材公司及選配師連帶賠償30萬3822元。

模型材料留耳內 醫療器材公司判賠

朱婦去年11月到台中一家醫療器材公司訂購左右耳各一，總價5萬6000元的助聽器，由謝姓選配師灌製助聽器模型，配製10天後朱婦前往公司取訂購助聽器，但戴用後發現無法正常使用，耳內一直「吱吱叫」，經連繫後該公司重新製作安排第二次助聽器模型灌製，同樣由謝姓選配師負責。

未料朱婦回家感覺耳朵漲痛非常不舒服，到醫院耳鼻喉科就診，醫師檢查後告知耳朵內有異物，經局部麻醉後取出小部分異物竟是灌製助聽器模型材料，但無法全部取出，再到另家醫院診斷及拍攝X光照片，確定耳骨內仍有異物卡住，朱婦最後住院開刀手術取出。

醫療器材公司辯稱，製作助聽器取耳模型本來即有風險，因謝姓選配師在取型時未放置阻擋海綿，或放的不夠多，且朱婦罹患重聽，耳膜已經破裂，導致材料進入原告外耳後流入中耳，因此造成朱婦不便已致歉並致贈禮盒及紅包表示歉意及慰問，足認有解決問題誠意。

只是朱婦歷經一連串突發驚嚇、精神壓力，導致神經失調引起恐慌症，精神仍陷於焦慮、緊張、壓力中，全家人飽受無法安寧過日痛苦等，請求醫療器材公司及謝姓選配師賠償醫療費、工作損失及精神慰撫金等，法官審酌雙方身分、地位、學經歷及經濟狀況，認為朱婦本身即有重聽，雙耳耳膜破裂情形，且所受傷害已逐漸康復，日常生活逐漸回復正常，判決醫療器材公司及謝姓選配師連帶賠償朱婦30萬3822元。