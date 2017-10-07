警與超商合力阻詐 男大生保住打工積蓄

2017-10-07 14:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕接到要求轉帳的電話，一定要求證一下！霧峰分局十九甲派出所與超商日前攜手及時阻止一位男大生遭到詐騙的事件。

霧峰分局十九甲派出所員警吳岳哲日前晚間進行巡邏勤務時，接獲大里區立仁路便利超商張姓店員報稱民眾疑似遭詐騙，吳岳哲火速趕到現場，就看到一位21歲吳姓大三的男學生，正持手機通話並一邊按著提款機按鍵，吳員立即上前了解狀況。

當時吳姓大學生神色慌張，一手持著手機仔細聆聽通話內容，另一手依著電話的指示按壓提款機按鍵，吳員立即上前阻止該男子，但男大生堅持不是詐騙，是自己在網路上購物，接獲購物中心客服來電通知，指因條碼錯誤要他至提款機跨行轉帳，提款新台幣1萬5千元存入指定帳戶，以確定取消訂單。

話一講完，男大生自顧的繼續操作提款機並準備按下匯出款項，吳岳哲則請男大生稍安勿躁，並耐心跟男大生說明此為詐騙集團慣用手法，此時男大生恍然大悟，感謝警方的不厭其煩勸說，讓他保住自己辛苦打工所存的積蓄。

霧峰分局長莊勝雄呼籲，詐騙集團慣用的伎倆，通常會使被害人心生畏懼，深信如不照做將受到財產損失，並聽其指示匯錢、交錢，故希望民眾接到類似手法，千萬不可自亂手腳，並可直接撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆