你朋友弄丟我的機車？...我偷你的機車報復

2017-10-07 14:29

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一對毒鴛鴦將機車借給林姓友人，卻被林男誆稱又借給朋友遭竊未歸還，索性偷走林男機車報復，只是他們沒有車鑰，竟推著贓車徒步走了3公里回租住處，經警方調閱過濾沿途監視器鎖定上門查緝，兩人沒想到花了一番工夫才將機車「牽」回住處，不到1天就被查獲，當場傻眼。

台中市第三分局立德派出所日前接獲林男報案，表示停放在大振街住處外的機車遭竊，經警方調閱過濾監視器，發現當天凌晨由21歲的伍姓女子在現場把風，再由其19歲的林姓男友以牽行方式將機車竊取得手。

而2人為了混淆警方視聽，將贓車先行停放於隱密處，時隔2個小時再由林男將機車推回3公里遠外的大里區租屋處，而伍女則騎乘自己機車跟隨在旁，兩人自以為天衣無縫，但包括行竊過程及行經路線都被路口監視器全都錄，警方當天傍晚循線找上門，趁伍女外出買晚餐時在其租住樓下逮捕，並由伍女帶警方開門再逮林男。

林男辯稱該車是先前遭朋友侵占未歸還的，當天凌晨行經林男住處發現機車就停在門口，外表刮痕跟自己的都一模一樣，但車牌已遭人換過，未經查證引擎號碼即將機車牽走，警方質疑為何花費大番工夫將機車牽走，卻不肯花點時間確認引擎號碼，並一一戳破林男謊言。

2人見無從辯解才坦承因先前將機車借給林男，林男卻推稱又借給朋友遭竊未歸還，才會刻意偷走林男機車報復，另警方查出伍女也因毒品案被通緝，訊後除將全案依竊盜罪嫌送辦，並將伍女解送歸案。

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