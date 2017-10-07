遠東商銀遭駭 資安公司確認是未見過的病毒

2017-10-07 12:21

〔記者邱俊福／台北報導〕遠東商銀發生SWIFT（環球銀行間金融電訊網路）系統遭駭客入侵，盜走6000萬美元（約18億元）案件，刑事局今天與遠東商銀召開記者會說明。遠東商銀作業暨資訊服務中心副總劉龍光表示，該病毒來自外部，經資安公司確認是尚未見過的新病毒，正積極追查來源。

遠東商銀執行副總林建忠表示，因被駭的匯款金額是從銀行轉出，並非客戶，且於銀行體系內，在沒有受益人時，不會進到受益人帳戶，因此客戶完全沒有受到影響，而緊急透過國際銀行合作機制與國際刑警組織凍結、返還，目前追回4600萬美元，加上凍結部分，最後僅剩下約50萬美元。

目前SWIFT系統經掃毒過一切恢復正常，將持續與資安公司合作，讓系統工作恢復原來的水準，並與刑事局充分合作，期望別再發生類似案件，另也同時通報調查局反恐與洗錢中心，持續調查犯罪所得流向。

林建忠表示，本月3日發現 SWIFT系統異常時，並未發現有虛擬匯款，經委由資安科技公司進行資安檢測掃毒與清查，5日查知SWIFT系統遭植入惡意程式，駭客可透過進行操控轉帳，且掌握可疑的轉帳交易，包括斯里蘭卡、柬埔寨及美國的銀行，分別為210萬4000美元、5700萬美元與100萬美元，立即向刑事局與調查局報案。