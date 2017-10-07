小貨車騎上分隔島 駕駛卻不見！原來是…

2017-10-07 12:00

〔記者洪定宏／高雄報導〕許姓男子偷竊小貨車後，再前往水電行盜取價值5萬元的零件，卻因迴轉不當，衝撞分隔島，許男擔心被警方查緝，趕緊棄車逃逸，但仍被警方圍捕到案，將他依竊盜罪嫌移送法辦。

高雄警方今天發布訊息指出，本月5日上午約8點半獲報，指三民區澄清路與覺民路口，有輛小貨車橫跨分隔島，但員警抵達時，駕駛已不見蹤影，調查發現小貨車為失竊車輛，車內有電源開關及底座、銅線。

因為熱心民眾提供竊嫌的特徵及逃逸方向，員警隨即查獲穿著橘紅色上衣、短牛仔褲的許男，他坦承犯案。